Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo le prime incomprensioni tra l'influencer e il rapper

Un matrimonio da sogno a Noto, in Sicilia, dopo 5 anni la rottura. È crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper da domenica scorsa ha lasciato la loro nuova casa e non è più tornato, come anticipato da Dagospia e confermato da LaPresse. Il rapporto tra la famosa influencer e il cantante milanese si era incrinato dal Festival di Sanremo del 2023, quando Ferragni era co-conduttrice e il marito aveva fatto parlare di sé per la foto di Bignami e il bacio con Rosa Chemical che aveva oscurato la partecipazione di Ferragni sul palco dell’Ariston mandandola su tutte le furie. Già da quel momento Ferragni avrebbe pensato alla separazione ma poi ha deciso di prendere tempo e stare vicina a Fedez per la sua malattia. I due non appaiono sui social assieme da diversi giorni, Ferragni ha anche tolto la foto di Fedez dal suo profilo Instagram mettendone un’altra in cui figura lei al centro con i loro figli, Leone e Vittoria. L’ultima apparizione insieme dei Ferragnez risale al giorno di San Valentino, quando il cantante aveva stuzzicato con un video la moglie in occasione di una cena romantica in un noto ristorante milanese. Ferragni è anche risultata assente alla Fashion Week milanese: habitué delle passerelle di Miuccia Prada, mercoledì non si è vista alla sua sfilata e resta da capire se l’influencer giovedì parteciperà a quella dell’amica Donatella Versace. Domenica 3 marzo Ferragni sarà invece sicuramente ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, dove era stata già nel 2017.

