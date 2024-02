Foto da Mucchio Selvaggio

Acceso botta e risposta nell'ultima puntata del podcast Mucchio Selvaggio

Marco Travaglio attacca Fedez durante l’ultima puntata del podcast del cantante Mucchio Selvaggio. L’argomento è Selvaggia Lucarelli con il direttore del Fatto Quotidiano che tira una pesante stoccata all’artista: “La chiami falsa giornalista ma non mi risulta che tu sia un giornalista. Che titolo hai per dare una lezione a una giornalista che vale molto più di tanti giornalisti iscritti albo”, dice Travaglio che poi aggiunge: “E’ la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna (Chiara Ferragni) in Wanna Marchi”.

Travaglio a Fedez: “Selvaggia Lucarelli è la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi”. pic.twitter.com/IyShjlo3b4 — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) February 19, 2024

