L'influencer sarà ospite domenica 3 marzo. L'associazione dei consumatori pronta a chiedere il sequestro della trasmissione: "È sotto indagine"

“Il Codacons è pronto a chiedere il sequestro della trasmissione ‘Che tempo che fa’ se non sarà annullata l’ospitata di Chiara Ferragni prevista per il prossimo 3 marzo“. È quanto si legge in una nota del Codacons.

“Appare di per se inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio ad un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini, un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani – spiega il Codacons – Ma la cosa più grave è che la Ferragni potrebbe parlare da Fazio del caso del pandoro Balocco senza alcun contraddittorio, riportando solo il suo punto di vista sulla vicenda a discapito dei telespettatori che da casa vedranno il programma. Una offesa anche verso il lavoro dei magistrati milanesi che stanno svolgendo indagini complesse e delicatissime, e proprio nel rispetto del ruolo della magistratura Fazio avrebbe dovuto astenersi dall’ invitare l’influencer in trasmissione”, continua la nota.

“Per tale motivo il Codacons presenta oggi una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contradditorio con l’influencer sul caso del pandoro-gate. Se la rete non accoglierà la nostra richiesta, siamo pronti ad un ricorso d’urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione”, conclude il Codacons.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata