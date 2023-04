Aveva 63 anni: nel 2021 era stato colpito da un'emorragia cerebrale

Lutto nel mondo della musica. E’ morto a 63 anni il cantautore napoletano Federico Salvatore. Era noto per la sua vena comica ed eccentrica ma anche per alcune perle come ‘Napolitudine‘ e ‘Se io fossi San Gennaro‘, dove denunciava lo stato di abbandono della sua amata Napoli. Lanciato al Maurizio Costanzo Show, Salvatore arriva all’apice del successo con i suoi album “Azz…” e “Il mago di Azz” che superano le 500 mila copie vendute. Nel 2021 era stato colpito da un’emorragia cerebrale. I funerali si terranno giovedì 20 aprile, alle 12.30, nella Basilica di San Ciro a Portici.

