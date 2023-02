Rinviato a domani il premio alla carriera a Peppino di Capri. Ad affiancare Amadeus e Morandi la co-conduttrice Paola Egonu. Ospiti Måneskin con Tom Morello

Al via la terza serata del Festival di Sanremo. Alla guida Amadeus, affiancato dalla co-conduttrice Paola Egonu e da Gianni Morandi, grande mattatore delle prime due sere, impegnato in un duetto con Sangiovanni sulle note di “Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte”. Si esibiranno tutti e 28 i cantanti in gara. Attesa per i Måneskin che si esibiranno con Tom Morello. Rinviato invece il premio alla carriera a Peppino Di Capri.

Morandi dà il via a terza serata, Amadeus fa diretta Instagram

Prende il via la terza serata del Festival di Sanremo. Entra sul palco Gianni Morandi, che dà il benvenuto, da solo. “Ho deciso di aprire da solo, perché sennò quello lì dice ‘ci hanno seguito 16 milioni di persone’. Io volo basso, e allora ho detto, vado giù io e ti presento”. Poi presenta Amadeus che scende le scale facendo una diretta Instagram: “Potete salutare i miei follower?”, chiede rivolto al pubblico. “L’abbiamo perso”, scherza Morandi. “Ho capito che ti stai sboomerizzando, ma così passi direttamente alla generazione Z. Tu non sei un nativo digitale, sei un nativo sanremese”. Poi insieme danno il via alla gara, ricordando le modalità del televoto, che questa sera decide la classifica della serata al 50% con la giuria demoscopica. Presentando Amadeus, Morandi ha ironizzato sui suoi grandi numeri a Sanremo, definendolo “l’uomo che in quattro anni è stato su questo palco 5.681 minuti, ha indossato 45 giacche, ha ospitato 119 cantanti in gara, ha ascoltato 9973 canzoni”

Previsto l’omaggio a Bacharach

Questa sera, nel corso della terza serata, il Festival di Sanremo renderà omaggio al compositore americano Burt Bacharach, scomparso a 94 anni.

Premio alla carriera a Peppino di Capri spostato a domani

La consegna del premio alla carriera a Peppino di Capri è prevista nel corso della quarta serata e non più nella serata odierna come precedentemente annunciato. Lo comunica l’organizzazione del Festival di Sanremo 2023. L’ordine di apparizione dei cantanti In questa terza serata si esibiranno tutti e 28 i cantanti in gara, questo l’ordine di apparizione: Paola e Chiara, Mara Sattei, Rosa Chemical, Gianluca Grignani, Levante, Tananai, Lazza, Lda, Madame, Ultimo, Elodie, Mr. Rain, Giorgia, Colla zio, Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete, Sethu, Shari, Gianmaria, Modà, Will.

