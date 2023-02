Il post su Instagram dopo l'incidente nella serata d'apertura del 73° Festival della canzone

“Chiedo scusa alla città dei fiori”. Con un post su Instagram, Blanco interviene dopo le polemiche seguite al suo gesto di ieri sera sul palco dell’Ariston scusandosi con Sanremo. L’artista ha pubblicato la foto di un quaderno con un testo dedicato al Festival.

Dietro l’exploit dell’artista, che ha distrutto la coreografia di rose creata per la sua performance, un problema tecnico con l’auricolare. Il post di Blanco arriva dopo la telefonata di scuse ad Amadeus, come spiegato dallo stesso conduttore in conferenza stampa.

Le scuse scritte a mano

“Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston, Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo, e poi qui, proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi rido, rido, rido, rido e guido perché non sono perfetto come mi volevi, ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene Ariston, con tutta la mia follia”. Il testo, firmato da Blanco, si intitola ‘Ariston’ e reca la data di oggi e l’orario, le 4.30.

