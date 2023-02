Si esibiranno gli altri 14 artisti. Attesa per i Black Eyed Peas e Angelo Duro

Dopo il successo dell’esordio, che ha registrato la miglior perfomance in termini di share dal 1995, parte la seconda serata del Festival di Sanremo. Sul palco, al fianco di Amadeus e Morandi, Francesca Fagnani raccoglie il testimone lasciatole da Chiara Ferragni. Attesa per i Black Eyed Peas, primi ospiti internazionali di questa 73esima edizione, e per il comico Angelo Duro.

Morandi con la scopa

Inizio scoppiettante con Gianni Morandi che è arrivato con una scopa in mano in riferimento all’episodio di ieri sera, quando è entrato sul palco con la scopa dopo che Blanco ha distrutto la scenografia di rose costruita per lui. “Mi dà sicurezza tenerla con me, sai qui non si sa mai. E ho visto che c’è ancora qualche petalo. Poi sai, tutto succede su questo palco, quindi va coccolato, va tenuto pulito”, ha detto Morandi, prima di intonare ‘Grazie dei fiori’. “Con il palco e con i fiori siamo di nuovo in armonia”, ha chiosato Amadeus. Poi il via alla gara: questa sera i secondi 14 concorrenti, a rompere il ghiaccio Will.

Gli artisti in ordine di apparizione

Sono questi, in ordine di apparizione, gli altri 14 artisti in gara. Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce e Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda e Paola e Chiara.

Sul palco anche Drusilla con attivista Pegah

Questa sera sarà ospite sul palco dell’Ariston anche Drusilla Foer con l’attivista per i diritti civili italo-iraniana Pegah.

