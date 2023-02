La co-conduttrice della seconda serata: "Il mio monologo sarà sulla scuola"

Dopo il via al Festival con Chiara Ferragni, la co-conduttrice della seconda serata è Francesca Fagnani, giornalista, conduttrice di ‘Belve’ e scelta da Amadeus perché “ha un modo di fare giornalismo che piace molto ai giovani, originale, pungente ma senza mai essere arrogante”.

Parlando del monologo della Ferragni, la giornalista ha risposto a un cronista che l’ha definito ‘sciatto’: “Non l’ho trovato sciatto, credo abbia fatto bene a lei e a quelli che lo hanno ascoltato, lei poi che è la regina dei look ha giocato anche molto sui vestiti – ha detto la Fagnani – a me è piaciuta molto Chiara, e per una persona che ha così i riflettori addosso è difficile parlare di sé così apertamente. Ha fatto bene a scriverlo da sola, mi è piaciuta la spontaneità e la semplicità del messaggio”.

Il monologo sulla scuola

Per quanto invece riguarda lei, e il suo monologo di questa sera, ha spiegato: “Ho vissuto gioie e dolori simili a tutti non mi sento simbolo di qualcosa, ma sono molto felice di portare un tema che mi è molto caro e sul quale ho lavorato nel corso degli anni. Mi sento una privilegiata, perché nella vita ho avuto l’opportunità di studiare, cosa che mi ha consentito poi di scegliere il mestiere che amo. Per me la scuola è un tema centrale, soprattutto nelle aree più difficili, e il mio monologo sarà su questo, soprattutto riferito ai ragazzi che hanno sbagliato”.

Nel monologo passaggio delicato

“Nel mio monologo c’è un passaggio delicato, ho chiesto ad Amadeus se si potesse lasciare e lui mi ha dato totale libertà”, ha detto la giornalista che ha ricevuto l’appoggio pubblico del direttore artistico: “Do molta importanza alla libertà di pensiero perché non c’è nessuna dietrologia politica, non ho il timore che qualcuno si possa risentire. Quel passaggio era fondamentale perché la gente davvero capisse quello che lei dirà”, ha invece spiegato Amadeus.

