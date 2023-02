La prima serata della 73esima edizione del Festival è stata seguita da una media di 10.757.000 spettatori

La prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo è stata seguita da una media di 10.757.000 spettatori con uno share del 62,4% (21.18-1.40). Lo comunica la Rai. Nella prima parte (21.18-23.44) gli spettatori sono stati 14.170.000 con uno share del 61,7%, nella seconda parte (23.48-1.40) 6.296.000 con uno share del 64,7%.

Spettatori in linea con 2022, sale lo share

Con 10.757.000 spettatori l’ascolto medio della prima serata del Festival di Sanremo è in linea con il 2022 (10.911.000), mentre lo share (62,4%) è in salita: lo scorso anno fu del 54,7%.

Dato share 62,4% è il più alto dal 1995

Ancora una volta Amadeus batte se stesso e la prima serata del Festival di Sanremo fa registrare uno share altissimo, 62,4%. Per trovare un dato più alto occorre risalire a 28 anni fa: nel 1995 il Festival targato Pippo Baudo con Claudia Koll e Anna Falchi nella prima serata fece registrare il 65,1%.

Fuortes: “Ascolti straordinari, con Mattarella grande pagina di tv”

Una “prima” da 10 milioni 757mila spettatori con uno share del 62,4 per cento: “È un dato straordinario che non si vedeva da oltre 25 anni e tra i più alti dell’intera storia del Festival di Sanremo”. Così l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes commenta il risultato record della prima serata del Festival di Sanremo 2023. “Il mio grazie – prosegue Fuortes – va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha nobilitato con la sua presenza il debutto di questa edizione richiamandoci ai valori fondanti della nostra Costituzione e a Roberto Benigni che se ne è fatto magistrale interprete. E grazie ad Amadeus e a tutta la squadra Rai per aver regalato al Paese una grande pagina di tv e di passione civile”.

