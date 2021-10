Ballando con le Stelle

Milly Carlucci rivela a “Domenica In” il ruolo di Alessandra Mussolini e Pippo Baudo

Milly Carlucci, ospite di Mara Venier a “Domenica In”, ha tolto i veli alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, il dancing show in partenza sabato 16 ottobre alle 21.30 su Rai 1.

Format che vince non si cambia o, in ogni caso, si cambia poco. La giuria è stata confermata in toto: Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni alzeranno le palette e daranno i temuti voti.

Svelato inoltre il ruolo di Alessandra Mussolini, che si era classificata terza nella passata stagione: l’ex politica farà la commentatrice a bordo campo insieme al giornalista Alberto Matano e alla criminologa Roberta Bruzzone.

Nello studio di “Domenica In”, Alessandra Mussolini ha punzecchiato Selvaggia Lucarelli con la quale non sono mancati scontri e battibecchi un anno fa: “Hai capito? Da ballerina a opinionista. Sarà una vendetta postuma contro di lei”.

Da Al Bano a Pippo Baudo: svelato il cast di “Ballando con le Stelle”

Milly Carlucci, invece, ha ammesso che avere nel cast Al Bano è un fiore all’occhiello: “Sono quindici anni che gli sto appresso, quest’anno l’ho visto tre volte in aeroporto per convincerlo”. Gli altri due colpacci sono Arisa e Morgan, che vanno ad aggiungersi a un cast stellare: Valeria Fabrizi, Mietta, Sabrina Salerno, Federico Fashion Style, Fabio Galante, Andrea Iannone, Alvise Rigo, Federico Rossi Albertini e Bianca Gascoigne. Sarà una prima puntata da non perdere perché il ballerino per una notte che terrà a battesimo la sedicesima stagione di “Ballando” è niente meno che Pippo Baudo.

