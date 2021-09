Ballando con le Stelle

Milly Carlucci è finalmente riuscita a convincere Al Bano a partecipare alla prossima edizione di "Ballando con le Stelle"

Milly Carlucci ha raggiunto un nuovo traguardo, professionale ma anche personale: Albano Carrisi parteciperà alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle“.

A svelarlo in esclusiva è stato il settimanale “Oggi” (in edicola), che ha raccontato retroscena interessanti soprattutto su quanta fatica sia costata a Milly per convincere il cantante a ballare in tv.

Al Bano: “So ballare solo il valzer…”

“Ci ho messo 15 anni per convincere Al Bano a ballare in Tv, gli ho fatto il lavaggio del cervello per tre lustri” ha affermato Milly. Dal canto suo Al Bano, anche lui intervistato da “Oggi”, ha spiegato: “Mi sento un albero di ulivo, di me si muovono solo le foglie. Solo Milly poteva convincermi, mostrandomi un video del grande Giorgio Albertazzi a Ballando. So ballare solo un po’ il valzer, in me c’è un animo ottocentesco”.

Milly Carlucci ha inoltre approfittato per commentare il cast della prossima edizione: “È frutto di una congiunzione astrale fortunata. Non abbiamo avuto a disposizione più soldi, anzi, c’è stato un taglio del 15% rispetto all’anno scorso”.

E, a proposito della giuria, interamente riconfermata, ha affermato: “Questa è la giuria che il pubblico ama odiare. Anche quando dicono cose normali sembra che abbiano gettato bombe molotov nel salotto degli italiani. Ormai Mariotto deve andare in giro con le guardie del corpo”.

