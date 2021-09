Dalle opinioniste Bruganelli e Volpe alle concorrenti Katia Ricciarelli, Carmen Russo e Miriana Trevisan

Tutto pronto per l’edizione numero sei del Grande Fratello Vip al via questa sera (su Canale 5, alle 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity) con l’ingresso dei 22 concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Alla guida del programma, anche per quest’anno, ci sarà Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Giulia Salemi e Gaia Zorzi, invece, presenteranno il Gf Vip Party, in onda ogni lunedì e venerdì alle 20:45 in diretta su Mediaset Infinity. Tante le donne in studio, ma anche tra i concorrenti che entreranno nella casa: ci sono Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Jo Squillo, l’ex tronista Sophie Codegoni, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, l’influencer Soleil Sorge, Francesca Cipriani, Raffaella Fico e Miriana Trevisan.

Grande Fratello Vip: tutti i concorrenti

Pronti a varcare la porta rossa anche Ainett Stephens, Manuel Bortuzzo, Amedeo Goria, Giucas Casella, Nicola Pisu, Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi, Alex Belli, Davide Silvestri, Samy Youssef, Andrea Casalino e Tommaso Elettri. Chiudono il cast del Grande Fratello Vip le principesse d’Etiopia Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié.

