L'annuncio del cantante dal suggestivo palco di un’Arena di Verona totalmente sold out

Dal suggestivo palco di un’Arena di Verona totalmente sold out e circondato dal calore dei suoi fan, ieri sera Gazzelle ha annunciato due importanti e speciali eventi per l’estate del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Due prime volte, due nuove sfide, due città importanti per l’artista, che negli anni ha costruito la sua carriera, passo dopo passo, con un unico obiettivo: quello di essere sempre se stesso e far arrivare la sua musica ai cuori di tutta Italia. I concerti sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti. Dopo aver consacrato il sogno di calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma la scorsa estate, Gazzelle ha voluto portare tutto il suo mondo all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Adesso, reduce da un tour tutto sold out nei palasport delle principali città della penisola, dove finalmente è riuscito a riabbracciare il suo pubblico, è pronto a regalare nuove emozioni durante due imperdibili live, che segneranno un altro traguardo importante nella sua carriera. I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Prima di darci appuntamento al 2025, l’artista porterà quest’estate le sue canzoni senza tempo in giro per i principali festival.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata