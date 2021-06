La Casa di Carta 5

Netflix ha pubblicato i primi scatti dell'ultima stagione della serie spagnola amata in tutto il mondo

Netflix svela le prime immagini della quinta e ultima stagione de ‘La Casa di Carta‘. La serie spagnola che ha stregato il pubblico di tutto il mondo sembra avviarsi, a giudicare dai primi scatti, a una scoppiettante conclusione.

Queste prime immagini ci parlano di caos. Sia all’interno sia all’esterno della Banca di Spagna, con il Professore colto alla sprovvista dopo che Sierra ha trovato il suo nascondiglio. Mentre Lisbona è al sicuro all’interno della banca.

La guerra ha inizio e la banda, Tokyo in testa, è costretta a tirare fuori il suo lato più duro per sopravvivere. Uno scontro alimentato dall’angoscia, dalle armi e dalla disperazione di non avere un piano. Almeno così sembra.

La trama de “La Casa di Carta 5”

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga.

Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nuovo nemico. Molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra…

La “Casa di Carta 5”, le date di uscita del 2021

Netflix ha annunciato la data di uscita dell’ultima stagione de “La Casa di Carta“, la quinta. La rapina più famosa della storia si concluderà con il rilascio in due volumi, composti da cinque episodi ciascuno: il primo sarà disponibile dal 3 settembre e il secondo dal 3 dicembre 2021, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

