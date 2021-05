I personaggi più famosi della saga di Star Wars

Quanto ne sapete di una delle più famose saghe cinematografiche di sempre? Mettetevi alla prova con il nostro Star Wars Quiz

Il 4 maggio è lo “Star Wars Day”, il “Giorno di Star Wars”. Una data che nasce dal gioco di parole: in inglese tra la frase ricorrente della saga “May the Force be with you” (“Che la Forza sia con te”, in italiano) suona quasi come “May the fourth be with you” (“Che il 4 di maggio sia con te”).

E voi quanto ne sapete di una delle più famose saghe cinematografiche di sempre? Mettetevi alla prova con il nostro Star Wars Quiz.

Negli Usa la “prima” del film non fu il 4 maggio 1977, ma…

a) il 13 marzo

b) il 25 maggio

c) il 4 luglio

In Italia il primo film in assoluto della saga uscì con il titolo ‘Guerre Stellari’. Anche i nomi di alcuni personaggi furono cambiati. Per esempio Darth Vader diventò…

a) Dark Vater

b) Dart Pater

c) Dart Fener

George Lucas, ideatore della saga, era compagno di studi e amico di diversi registi destinati come lui a diventare famosi. All’epoca delle riprese di ‘Star Wars’ uno di loro scommise sul successo del film, arrivando a guadagnare così circa 40 milioni di dollari. Stiamo parlando di…

a) Steven Spielberg

b) Francis Ford Coppola

c) Brian DePalma

Una “favola spazzatura su cose fantastiche”. Così, prima di iniziare le riprese, uno dei protagonisti definiva il film del 1977. Chi era l’attore?

a) Harrison Ford

b) David Prowse

c) Alec Guinness

Nella seconda trilogia (1999-2005), uno dei protagonisti era nipote di uno degli attori della prima (1977-1983). Il nipote era…

a) Hayden Christiansen

b) Ewan McGregor

c) Jake Lloyd

In ‘Star Wars’ c’era una notevole differenza d’altezza tra Carrie Fisher e Harrison Ford. Chi era più alto tra i due interpreti?

a) Carrie Fisher

b) Harrison Ford

c) Falso, erano alti uguali

George Lucas trasse ispirazione dal suo cane, un Alaskan Malumute, per il personaggio di Chewbecca. Come si chiamava il cane?

a) Indiana

b) Jedi

c) Steven

Esistono 9 criteri diagnostici per il Disturbo della Personalità. Il personaggio di Anakin Skywalker / Darth Vader a quanti criteri risponde?

a) 6

b) 9

c) 8

In un film della saga compare anche, sia pure sotto la corazza di Stormtrooper, uno degli interpreti della saga di 007. Il cameo era di…

a) Pierce Brosnan

b) Daniel Craig

c) Timothy Dalton

Quanti Oscar, in totale, ha vinto la saga di ‘Star Wars’?

a) 7

b) 11

c) 4

RISPOSTE

domanda 1

La risposta giusta è la (b). Quasi tutte le prime delle saga sono state in maggio (George Lucas è nato il 14 maggio)

domanda 2

La risposta giusta è la (c). Non esiste una spiegazione sicura del perché del cambiamento. Darth Vader significa “Padre Oscuro”

domanda 3

La risposta giusta è la (a)

domanda 4

La risposta giusta è la (c). Guinnes comunque negoziò di avere una percentuale sugli incassi che lo rese molto ricco

domanda 5

La risposta giusta è la (b). Ewan McGregor è nipote di Denis Lawson, uno dei piloti della Resistenza

domanda 6

La risposta giusta è la (b). Per ovviare all’inconveniente Carrier Fisher, quando era di fronte a Ford, recitava su una scatola

domanda 7

La risposta giusta è la (a). Indiana avrebbe dato il nome poi a Indiana Jones

domanda 8

La risposta giusta è la (a)

domanda 9

La risposta giusta è la (b)

Domanda 10

La risposta giusta è la (a)

