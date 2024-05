Francoforte (Germania), 14 mag. (LaPresse) – “Nuovi sviluppi nella controversia tra Italia e Austria sulla gestione dei blocchi in Tirolo: la Commissione europea ha constatato oggi che l’Austria viola il diritto europeo, ad esempio la libera circolazione delle merci. Ciò apre la strada a una causa da parte dell’Italia. La Baviera sostiene questa posizione. La gestione dei blocchi sta danneggiando la nostra economia e bloccando una delle nostre principali arterie in Europa”. Lo ha dichiarato il ministro presidente della Baviera, Markus Soeder, in un messaggio su X. “Allo stesso tempo, stiamo promuovendo un sistema di slot digitali che consenta agli spedizionieri di prenotare fasce orarie specifiche per i loro viaggi. Tuttavia c’è bisogno del sostegno dei governi federali nazionali, soprattutto di Berlino. Per noi la gestione dei blocchi con tutti i pesanti oneri che gravano su residenti e imprese non è più accettabile”, ha scritto ancora Soeder.

