Milano, 14 mag. (LaPresse) – Il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres “è sconcertato dall’escalation di attività militari a Rafah e dintorni da parte delle Forze di difesa israeliane”. È quanto si legge in una dichiarazione del portavoce Stéphane Dujarric. “Questi sviluppi stanno ulteriormente ostacolando l’accesso umanitario e peggiorando una situazione già disastrosa”, aggiunge, “allo stesso tempo, Hamas continua a lanciare razzi indiscriminatamente. I civili devono essere rispettati e protetti in ogni momento, a Rafah e altrove a Gaza. Per la popolazione di Gaza, nessun luogo è sicuro ora”. “Il Segretario generale”, conclude la nota, “ribadisce il suo appello urgente per un immediato cessate il fuoco umanitario e per il rilascio di tutti gli ostaggi. Chiede la riapertura immediata del valico di Rafah e l’accesso umanitario senza ostacoli in tutta Gaza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata