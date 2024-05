Milano, 14 mag. (LaPresse) – Il detenuto in fuga dopo l’assalto al furgone della polizia penitenziaria nel dipartimento dell’Eure, in Normandia, è Mohamed Amr, soprannominato ‘La Mosca’. È quanto riferisce Le Parisien. L’uomo, classe 1994, ha 30 anni ed era detenuto nel carcere di Évreux, è classificato come ‘detenuto particolarmente noto’ (DPS), ovvero quei detenuti che appartengono alla criminalità organizzata locale o interregionale, nazionale o internazionale, o sono legati a movimenti terroristici, o quelli la cui evasione potrebbe avere un impatto significativo sull’ordine pubblico, o coloro che sono esposti a gravi violenze avendo commesso uno o più omicidi, stupri, atti di tortura e barbarie in un carcere.

