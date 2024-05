Sarebbe stato colpito con un pugno da un uomo senza un'apparente ragione

L’attore Steve Buscemi è stato aggredito in strada a New York senza un apparente motivo. Il suo addetto stampa ha riferito all’Associated Press che Buscemi è stato colpito con un pugno da un uomo mentre stava camminando su un marciapiede. “Steve Buscemi è stato aggredito a Midtown Manhattan, un’altra vittima di un atto di violenza casuale in città“, si legge nella dichiarazione dell’addetto stampa, che ha riferito che Buscemi “sta bene e apprezza gli auguri di tutti“. L’attore, 66 anni, star di ‘Boardwalk Empire’ e ‘Fargo’, è stato colpito all’occhio sinistro e portato in ospedale. La polizia di New York ha aperto un’indagine sull’incidente.

