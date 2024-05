Presidenti, attori e conduttori tv: ecco chi è nato un secolo fa

Il 1924 è stato un anno di grazia per i divi di cinema e tv. Nonché per i grandi statisti. Appartengono ai centenari attori del calibro di Marlon Brando, Charlton Heston, Marcello Mastroianni, l’affascinante Lauren Bacall, Walter Chiari. Conduttori tv che hanno segnato un’epoca come Corrado e Mike Bongiorno. Il 1924 è stato pure l’anno che ha dato i natali a due dei più grandi presidenti degli Stati Uniti come George H. W. Bush e Jimmy Carter, unico ancora in vita.

Nel 2024 avrebbero già compiuto 100 anni, se fossero ancora vivi, Marlon Brando il 3 aprile, Walter Chiari l’8 marzo, Eugenio Scalfari il 6 aprile. A maggio diventano centenari Charles Aznavour e Mike Bongiorno rispettivamente nei giorni 22 e 26. Il 12 giugno George Bush, il 2 agosto Corrado, il 16 settembre Lauren Bacall, il 28 settembre Marcello Mastroianni, il primo e il 4 ottobre rispettivamente Jimmy Carter e Charlton Heston.

