Il ministro dell'Istruzione: "Nel sistema italiano si insegna troppa roba"

Un’altra dichiarazione destinata a creare polemiche da parte del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Intervistato nel corso della XXII edizione della rassegna Direzione Nord, il ministro ha detto che il sistema scolastico italiano prevede l’insegnamento di “troppa roba. In terza elementare si va a narrare e a spiegare tutte le specie di dinosauri. Addirittura c’era un animale vissuto 40 milioni di anni fa e questi bambini devono studiare e imparare questo animale vissuto in Messico ed estinto da milioni di anni. Tutto questo, ma a che serve?“. Ha poi spiegato che, secondo lui, “poi invece non conosciamo le esperienze più importanti del nostro passato, che ci hanno dato i grandi valori dell’Occidente. Semplificare un poco non nel nome del semplicismo, ma nel nome del far prevalere la qualità sulla quantità“.

