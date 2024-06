Il ministro dell'Istruzione dopo il caso della scuola di Pioltello

Per il prossimo anno scolastico non verranno introdotte nuove festività legate ad altri culti religiosi. Lo ha fatto sapere Giuseppe Valditara parlando a margine dell’evento ‘Salute direzione nord’ a Palazzo Lombardia, a Milano. “A livello nazionale non pensiamo affatto di inserire nuove festività. Le festività sono quelle stabilite dal calendario nazionale, il resto non è interesse dello Stato inserire ulteriori festività”, ha detto il ministro della Cultura dopo il caso della scuola di Pioltello dove gli studenti di religione islamica chiedevano la chiusura delle lezioni durante il Ramadan.

