Il ministro dell'Istruzione: "Il provvedimento è in dirittura d'arrivo"

Le scuole non potranno chiudere in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato. Lo ha annunciato Giuseppe Valditara a Varese durante la festa per i 40 anni della Lega. “Il provvedimento è in dirittura d’arrivo”, ha detto il ministro dell’Istruzione dopo le polemiche legate alla sospensione delle lezioni nella scuola di Pioltello (in provincia di Milano) nel giorno della fine del Ramadan.

