Il ministro dell'Istruzione e del merito alla presentazione del Rapporto nazionale

“I risultati al termine della scuola secondaria di primo grado confermano le preoccupazioni che ci hanno indotto a varare Agenda Nord: mentre gli esiti nel Mezzogiorno rimangono sostanzialmente invariati, c’è un peggioramento per quanto riguarda la conoscenza dell’italiano nelle scuole del Centro-Nord peggioramento dell’italiano nelle scuole Centro-Nord”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto nazionale. “Nelle prove Invalsi 2024 si risente il peso e l’incidenza sempre più rilevante di stranieri di prima generazione che non hanno un’adeguata conoscenza della lingua italiana”.

Al Sud solo 39% studenti raggiunge livello base in matematica

I divari territoriali rimangono molto ampi. In alcune regioni del Mezzogiorno si riscontra un maggior numero di allievi e allieve con livelli di risultato molto bassi. In particolare, solo il 48% degli studenti e delle studentesse della macro-area Sud raggiunge almeno il livello 3 (base). È quanto emerge dal Rapporto Invalsi 2024. In Matematica e tale percentuale scende drammaticamente al 39% nel Sud e Isole.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata