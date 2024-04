Il provvedimento assegna un peso maggiore alla valutazione del comportamento sull'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato

L’Aula del Senato ha dato il via libera con 74 sì e 56 no al ddl di ‘Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti’. Il provvedimento, messo a punto del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, assegna un peso maggiore al voto in condotta sull’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. Il testo passa ora alla Camera.

