Foto dall'archivio

La nota dell'Usr Lombardia: "Valutare disapplicazione"

In relazione al caso dell’Istituto Iqbal Masih di Pioltello, che ha deciso di sospendere l’attività didattica il 10 aprile per la fine del Ramadan, “sulla base delle risultanze dell’accertamento ispettivo disposto dall’Usr per la Lombardia, sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d’istituto”. È quanto si legge in una nota. “Il direttore generale dello stesso ufficio ha pertanto invitato il dirigente scolastico, nella sua qualità di garante della legittimità dell’azione amministrativa della scuola, a valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell’annullamento in autotutela da parte dello stesso consiglio d’istituto, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia”.

Valditara: “Usr decide in autonomia”

“L’Ufficio scolastico deciderà in totale autonomia: io ho posto un problema di rispetto della legge, della legalità, delle regole più che altro”. Lo aveva detto questa mattina il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Ribadisco che ogni provvedimento deve essere motivato. Se la Regione Lombardia fissa tre giorni di deroga devono essere tre e non possono essere di più. Le scuole non possono creare nuove festività ma possono legittimamente derogare al calendario per motivi di carattere didattico”, ha spiegato Valditara, parlando con i giornalisti all’inaugurazione della Fiera Didacta Italia alla Fortezza da Basso a Firenze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata