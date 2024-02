Il ministro dell'Istruzione: "Uso didattico del cellulare alle superiori? Non credo sia consigliabile"

Le aggressioni dei genitori nei confronti del personale scolastico sono aumentate del 110%. Lo ha comunicato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, intervistato da ‘Mattino 5 news’ su Canale 5. “E’ purtroppo in aumento – ed è un fenomeno che va tenuto sotto forte controllo – la conflittualità tra famiglie e scuola”, ha affermato il titolare del dicastero.

“Rispetto allo scorso anno abbiamo verificato un aumento del 110% delle aggressioni da parte di genitori ai danni del personale della scuola”. Bisogna “innanzitutto rafforzare agli occhi della intera società l’autorevolezza dei docenti” e poi “dobbiamo anche instaurare la cultura del rispetto a partire dalle scuole affinché possa innervare tutta la società”. Inoltre bisogna “far capire che l’insegnante non è solo – e quindi difenderlo con l’Avvocatura dello Stato” – e dall’altro “aggiungere all’azione di risarcimento privato nel caso di aggressione anche la possibilità per lo Stato e per la scuola di costituirsi in giudizio contro l’aggressore per chiedere il pagamento di una sanzione pecuniaria”.

Valditara: “Uso didattico cellulare sconsigliato anche a superiori”

“Ho annunciato che nelle linee guida sulla cittadinanza ci sarà un forte consiglio a non utilizzare il cellulare a fini didattici nelle scuole dell’infanzia e fino alle scuole medie; riguardo ai tablet non ho mai parlato in termini di divieto di utilizzo. Nelle primarie il tablet non deve sostituire la scrittura con carta e penna e deve essere utilizzato solo per finalità didattiche. Nelle scuole superiori penso che l’uso del tablet sia consigliabile in alcune occasioni”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara su Rtl dove ha presentato il suo libro ‘La scuola dei talenti’. “Il problema non è l’utilizzo del tablet ma l’uso del cellulare, che è uno strumento di distrazione; inoltre, vedo difficile anche nelle scuole superiori l’utilizzo dei cellulari per scopi didattici. Per vari motivi credo che un utilizzo didattico del cellulare non sia consigliabile. Le linee guida per la cittadinanza parleranno solo di un cellulare che viene sconsigliato dalla primaria alle medie per uso didattico e di un tablet che viene consigliato solo per uso didattico”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata