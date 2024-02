Il ministro dell'Istruzione in visita al liceo scientifico 'Severi Correnti' di Milano dopo l'occupazione che ha causato circa 70mila euro di danni

Bocciare chi occupa o la danneggia le scuole. E’ l’idea di Giuseppe Valditara. “Chi occupa, chi compie un atto illecito, deve rispondere dei danni. Inoltre, ma questa è una mia riflessione personale, ritengo che studenti che devastano una scuola non debbano essere promossi all’anno successivo”, ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito in visita al liceo scientifico ‘Severi Correnti’ di Milano dopo l’occupazione che ha causato circa 70mila euro di danni. Ad ogni modo “sarà l’autonomia delle singole scuole a decidere”, ha sottolineato Valditara che poi ha ricordato che è allo studio “una norma per far sì che chi occupa risponda civilmente dei danni che sono causati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata