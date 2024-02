Lo ha detto la ministra Anna Maria Bernini

Pronte le regole per i nuovi test di Medicina. “Oggi ho firmato il decreto che definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e veterinaria“. Lo scrive su X la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. “Per l’anno accademico 2024/25 ci sarà un test ‘ponte’ che ci porti verso una riforma strutturale, che produca effetti positivi e duraturi nel tempo”, aggiunge Bernini. “Cancelliamo le storture del Tolc Med e Tolc Vet”, scrive Bernini annunciando la firma del decreto per le prove di ammissione a Medicina, parlando di test ‘ponte’ prima di “una riforma strutturale”. Il nuovo meccanismo di ingresso, aggiunge Bernini, “sarà molto più trasparente ed equo. Mettiamo a disposizione delle studentesse e degli studenti una banca dati aperta e pubblica grazie alla quale tutti avranno le stesse opportunità per prepararsi. Ma è solo una tappa intermedia. Stiamo già lavorando per fare in modo che dall’anno accademico 2025/26 si superi definitivamente il meccanismo dei test, introducendo un sistema basato su esami caratterizzanti”.

