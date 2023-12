In generale crolla il rendimento degli studenti in tutti i Paesi dell'area Ocse nel 2022

Gli studenti ottengono un punteggio medio in matematica superiore alle studentesse. È quanto emerge dall’indagine internazionale Ocse PISA (Programme for International Student Assessment) 2022, presentata oggi. L’Italia è stato il Paese con le differenze di genere più marcate (21 punti); a seguire c’è Austria (19 punti) e Cile (16 punti). La distanza tra ragazzi e ragazze in Italia è anche più elevata di quella dei paesi Ocse (9 punti). Il vantaggio dei ragazzi nella materia insegnata a scuola è risultato significativo sia nella fascia mediana della distribuzione dei punteggi (25 punti), sia in quella del 10% più elevato (37 punti). Anche in questo caso, le differenze riscontrate nel nostro Paese sono maggiori di quelle della media Ocse (10 e 22 punti, rispettivamente). In tutte le macroaree geografiche le differenze sono risultate significative, confermando il risultato nazionale a favore dei ragazzi. La differenza minima è stata al Centro (13 punti); nel Nord Ovest la differenza tra ragazzi e ragazze è stata la più alta (33 punti). Anche nei diversi tipi di istruzione, i ragazzi hanno ottenuto un punteggio medio in matematica superiore a quello delle ragazze, in particolare nei licei e negli istituti tecnici. Nei licei, i ragazzi hanno superato le ragazze in tutte le fasce di punteggio, mentre negli istituti tecnici nella fascia mediana e in quella elevata.

Il rendimento degli studenti a scuola nel 2022 è peggiorato in modo significativo in tutti i Paesi dell’area Ocse. Rispetto al 2018 il rendimento medio è sceso di -11 punti in lettura e -15 in matematica. L’Ocse considera che studenti con risultati non soddisfacenti in matematica, lettura e scienze possano avere difficoltà a svolgere compiti come utilizzare algoritmi di base o interpretare testi semplici. Una tendenza non dovuta solamente al covid. L’Ocse infatti osserva come tendenze negative in matematica erano già evidenti nel 2018 in alcuni Paesi.

