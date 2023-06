Da Quasimodo e Moravia a whatsapp, passando per i problemi durante il Covid nel mondo dell'istruzione

Alle 8.30 in punto è iniziata la prima prova dell’esame di maturità per 536.008 studenti italiani. Le tracce proposte sono: per l’esame del testo letterario, ‘Alla nuova luna’ di Salvatore Quasimodo, dalla raccolta ‘La terra impareggiabile’ pubblicata nel 1958, e un brano tratto dal romanzo di esordio di Alberto Moravia ‘Gli indifferenti’.

Per l’analisi del testo argomentativo un brano dello storico Federico Chabod, tratto da ‘L’idea di nazione’, edito da Laterza (prima edizione 1961), un brano di Piero Angela tratto da ‘Dieci cose che ho imparato’, pubblicato dal giornalista nel 2022, poco prima della morte, e considerato una sorta di testamento, e infine uno tratto da ‘Interviste con la storia’ di Oriana Fallaci, raccolta di interviste realizzate a grandi personaggi storici negli anni Sessanta e Settanta.

Per chi ha scelto la riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo sull’attualità c’è la la lettera aperta sugli esami di maturità indirizzata all’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a dicembre 2021 da un gruppo di docenti e professori universitari, che sollecitavano il ‘ritorno alla normalità’ post Covid, e la riflessione dello scrittore e critico letterario Marco Belpoliti, dal titolo ‘Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp’, pubblicato su Repubblica del 30 gennaio 2018.

