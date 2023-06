Il brano è quello in cui si parla della 'paura della madre ingigantiva'

Un brano tratto dal romando di esordio di Alberto Moravia ‘Gli indifferenti’ è stato proposto ai maturandi come traccia d’esame per il tema d’italiano. Il brano è quello in cui si parla della ‘paura della madre ingigantiva’. Il passaggio del libro, pubblicato nel 1929, rientra tra le tracce per l’analisi e interpretazione di un testo letterario.

I protagonisti sono i fratelli Carla e Michele Ardengo, “incapaci di opporsi ai propositi di Leo Merumeci, amante della loro madre Mariagrazia”.

