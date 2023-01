Alla cerimonia il sindaco Manfredi e il governatore De Luca

La facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha festeggiato i 150anni dalla sua costituzione con una cerimonia che si è svolta a palazzo Mascabruno all’interno del complesso universitario di Portici. Alle celebrazioni hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito. Durante l’iniziativa è stato dato ampio spazio al progetto “Agritech”, ovvero un polo di ricerca scientifica ad alta tecnologia in seno all’ateneo federiciano. Il progetto riceverà fondi per 300 milioni di euro dal PNRR e punta a diventare il centro di riferimento nazionale per ricerca e tecnologia nel ramo agroalimentare.

