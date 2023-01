Il sindaco di Napoli: "Dobbiamo garantire diritti e servizi a tutti i cittadini in Italia"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi punta il dito contro la proposta di legge sull’autonomia differenziata del ministro Roberto Calderoli e ribadisce la sua posizione davanti ai giornalisti. “Sono molto preoccupato perché mi sembra che questa autonomia non guardi al tema centrale della riduzione dei divari, che è la vera sfida del Paese. “Dobbiamo garantire diritti e servizi a tutti i cittadini in Italia. Lo dico da sindaco di una delle città più grandi del Paese dove oggi non siamo in grado, con le risorse a disposizione, di garantire tutto ciò”, ha detto il primo cittadino del capoluogo campano.

