Salvini ai fan: "Non tolgo gli occhiali da sole perché ho l'orzaiolo"

Il leader della Lega durante un comizio a Spello, in Umbria, spiega ai suoi sostenitori il motivo del suo look

"Non tolgo gli occhiali da sole perché ho l'orzaiolo". Da Spello, in Umbria, dove si trovava per un comizio in vista delle Regionali del prossimo 27 ottobre, Matteo Salvini risponde con una battuta alla folla che gli chiedeva di levare gli occhiali. "Sei bellissimo, ti vogliamo bene", urlano dal pubblico. Poi il leader della Lega si fa serio: "Spero che vi vogliate bene da soli e domenica 27 ottobre scriviate la storia dell'Umbria mandando a casa la Sinistra".