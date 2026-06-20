Italia-Usa, Trump ancora all’attacco: “Meloni vuole tornare amica per far risalire popolarità. No, grazie”

A 24 ore dal botta e risposta a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni per le affermazioni che il presidente Usa ha fatto durante un’intervista esclusiva andata in onda su La7, il tycoon torna ad attaccare la premier italiana e sceglie di farlo con un post su Truth.

“In Italia sta attraversando un momento difficile in termini di popolarità”, “ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, lei vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi ‘numeri’. No, grazie!!!“, ha scritto Trump, che ha sostenuto che il presunto “calo di popolarità” di Meloni potrebbe essere dovuto al fatto che “ha voltato le spalle agli Stati Uniti d’America, un Paese che ama e protegge sinceramente l’Italia, quando si è trattato di impedire all’Iran di procurarsi o sviluppare un’arma nucleare (ma anche la Nato lo ha fatto, a dire il vero!)”, ha scritto Trump.

Il post che Donald Trump ha scritto contro Giorgia Meloni, ripetendo quanto detto durante l’intervista esclusiva a La7. (Foto: Truth Socia, Donald Trump)

Il capo della Casa Bianca è tornato a insistere anche sul fatto che Meloni gli avrebbe chiesto più volte di fare una foto con lui al G7 di Evian. “Mi ha chiesto ripetutamente di fare una foto con lei durante il vertice del G7 in Francia”, ha scritto ancora su Truth. Ieri, in un video pubblicato sui social, Meloni aveva definito le affermazioni di Donald Trump “totalmente inventate” e aveva rimarcato che lei e l’Italia “non implorano mai”.

Trump: “Meloni ci nega basi mentre spendiamo miliardi per difesa Italia”

Tra i temi che suscitano le ire di Trump c’è quello dell’uso delle basi militari, che l’Italia non gli ha concesso per condurre operazioni in Iran. “Non ci ha nemmeno permesso di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane, causando un enorme inconveniente logistico, e questo nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all’anno alla protezione dell’Italia e degli altri ‘cosiddetti’ alleati della Nato”, ha aggiunto il tycoon.