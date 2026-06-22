Scontro Trump-Meloni, Bannon: “Premier italiana non è amica degli Usa”

Anche Steve Bannon, ex consigliere e manager della prima campagna elettorale vinta da Donald Trump, interviene sullo scontro tra il presidente degli Stati Uniti e la premier Giorgia Meloni.

“Ci saranno conseguenze“, dice Bannon in una intervista a ‘Repubblica’. “Lei era fantastica, ma ormai è diventata una globalista totale. Ha giocato il gioco dell’Unione europea perché le servivano i soldi, e quello della Nato – ha proseguito -. Parla tanto dell’Ucraina, ma quando si tratta di mandare finanziamenti e truppe cambia la canzone. Francamente, credo che nulla di quanto dice sia rilevante, perché non ha risorse economiche e militari per sostenerlo. Non la prendo più seriamente e nessuno negli Usa lo fa”. Secondo Bannon, “le azioni nocive e dannose di Meloni contro l’America, durante un tempo di guerra, non verranno dimenticate presto”.