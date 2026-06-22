Belen Rodriguez, dopo i recenti problemi personali, torna in tv a ‘Tu si que vales’. In un video di presentazione pubblicato sui canali social della trasmissione di Mediaset, si vede il dietro le quinte dello studio televisivo e l’entrata in scena di Belen. Non solo: ad accompagnare le immagini della showgirl che fa il suo ingresso c’è la voce fuori campo di Elisabetta Canalis. L’ex velina, vera grande novità alla guida del programma, introduce la collega con grande entusiasmo: “Ladies and Gentlemen, ecco a voi la bellissima, strepitosa e, lasciatemelo dire, fighissima Belen Rodriguez!”.
Belen a ‘Tu si que vales’, Canalis: “Sei fighissima”
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Il ritorno in tv dopo le difficoltà