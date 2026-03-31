Sigonella e non solo, dove si trovano le principali basi militari Usa in Italia

Sono diversi i presidi militari degli Stati Uniti presenti in Italia, a partire dalla base di Sigonella, tornata sotto i riflettori dopo il no da parte di Roma all’utilizzo per aerei bombardieri americani impegnati nel conflitto contro l’Iran, per cui non era stata richiesta l’autorizzazione. Di seguito una panoramica dei principali siti Usa.

Le basi militari Usa in Italia

Sigonella

Soprannominata la “portaerei del Mediterraneo”, la base aeronavale vicino a Catania è strategica per le operazioni degli Usa e della Nato nel Mediterraneo, in Nord Africa e Medioriente. È stata teatro della crisi diplomatica tra il governo Craxi e l’Amministrazione Reagan nel 1985, quando il 10 ottobre caccia Usa, senza interpellare il governo italiano, costrinsero ad atterrare nella base l’aereo egiziano con a bordo i quattro palestinesi che avevano dirottato la nave da crociera Achille Lauro, il mediatore Mohammed Abu Abbas e un suo aiutante.

Il velivolo venne circondato dalla Delta Force, che puntava a catturare i terroristi. Craxi, informato di quanto accaduto, diede ordine di schierare i carabinieri e dopo momenti di alta tensione i militari americani si ritirarono. Nel Catanese è presente anche Augusta Bay, importante porto di approdo e supporto logistico per le navi della Marina Usa, con servizi di rifornimento e manutenzione per le forze navali statunitensi e servizi associati alla base di Sigonella.

Aviano

In Friuli-Venezia Giulia, è una delle più grandi basi aeree statunitensi in Europa. Ospita il 31st Fighter Wing dell’Air Force degli Stati Uniti, con caccia F-16.

Camp Darby

Nel Pisano, è un importante centro logistico e di rifornimento per le forze armate Usa in Europa e include un grande deposito di munizioni. Del complesso fa parte anche Pisa Ammo Storage Area, per la gestione e distribuzione delle munizioni e di altri materiali bellici.

Caserma Ederle

Nel Vicentino, ospita la 173esima Airborne Brigade, una delle principali unità di pronto intervento dell’esercito Usa in Europa. Nella stessa area c’è la Base Del Din (Dal Molin), che fornisce ulteriori capacità operative e logistiche, supportando le operazioni Nato.

Naval support activity

La base navale di Napoli ospita il comando delle forze navali degli Stati Uniti in Europa e il comando della Sesta flotta della Marina Usa. È una struttura chiave per le operazioni navali americane nel Mediterraneo. In Campania sono presenti anche: NSA Naples Support Site, a Gricignano di Aversa, struttura che fornisce supporto logistico, abitativo e amministrativo per il personale militare e civile statunitense e le loro famiglie; NAVSUPPACT Naples, che coordina le operazioni di supporto logistico e amministrativo; Lago Patria, sede del Joint Force Command Naples della Nato che coordina operazioni congiunte e ospita personale multinazionale.

Gaeta

Base navale in Lazio, supporta le operazioni della Sesta flotta della Marina Usa ed è strategica per le operazioni navali nel Mediterraneo.