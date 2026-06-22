Delitto di Garlasco, Stasi al lavoro a Milano scherza con i cronisti

Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco, dove il 13 agosto del 2007 fu uccisa Chiara Poggi, e da alcuni giorni in affidamento in prova, si è recato al lavoro a Milano. Cappellino scuro, polo blu, nessuna fretta. Stasi si è presentato al lavoro questa mattina in zona Brera, intorno alle nove, e ha scambiato qualche battuta con i cronisti di LaPresse che lo aspettavano fuori dal portone.

“Vi sono passato davanti anche poco fa e non mi avete visto”, ha scherzato l’uomo, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, delitto per il quale oggi c’è, un nuovo indagato, Andrea Sempio. Solo al momento di entrare nell’edificio ha chiuso la conversazione con un secco: “Qui non potete entrare“.