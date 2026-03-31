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martedì 31 marzo 2026

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Iran, Crosetto nega la base di Sigonella ai bombardieri Usa

Iran, Crosetto nega la base di Sigonella ai bombardieri Usa
Il ministro della Difesa Guido Crosetto
LaPresse
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La decisione nei giorni scorsi

Nell’ambito della guerra in Iran, nei giorni scorsi l’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella.

L’episodio è riportato dal Corriere e confermato a LaPresse da fonti informate che hanno specificato che si trattava di aerei bombardieri, quindi fuori dagli accordi tra i due Paesi. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo degli aerei Usa prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medioriente. Nessuno però ha chiesto alcuna autorizzazione né ha consultato i vertici militari italiani. Portolano ha quindi chiamato il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo. Da qui la decisione di negarne l’utilizzo agli Usa.

Crosetto sente ministra francese Vautrin: preoccupazione per attacchi a Unifil

Intanto ieri pomeriggio Crosetto e la ministra delle Forze Armate e dei Veterani della Repubblica Francese, Catherine Vautrin, hanno avuto un approfondito colloquio telefonico dedicato alla grave crisi in Libano. Lo rendono noto in un comunicato stampa congiunto.

I due ministri hanno espresso forte e profonda preoccupazione per il deterioramento del quadro di sicurezza nell’area, con particolare riferimento ai recenti attacchi che hanno colpito il personale di Unifil, causando la morte di tre peacekeeper e il ferimento di altri. Hanno sottolineato con forza l’inaccettabilità di tali episodi e i crescenti rischi a cui è esposto il personale impegnato nella missione.

Nel corso del confronto è emersa una piena convergenza sulla rilevanza strategica di Unifil. È stato sottolineato come la stabilità del Libano costituisca un pilastro imprescindibile per l’equilibrio dell’intera area del Mediterraneo, confermando che Italia e Francia continueranno a operare in stretto coordinamento per garantire la sicurezza del personale internazionale, la tutela della pace e il sostegno alle autorità libanesi.

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