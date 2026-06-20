Italia-Usa, Zampolli: “Il messaggio di Trump non si può fraintendere, è rottura: ecco perché”

Questa volta, nello scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni in atto da ieri, il messaggio del presidente Usa non è più fraintendibile. A sostenerlo è Paolo Zampolli, inviato speciale del governo americano per le Global Partnership, e amico personale di Donald Trump. “Il presidente si è espresso, il messaggio che ha pubblicato sul social è ora la linea ufficiale dell’amministrazione degli Stati Uniti. Non siamo più al livello di una conversazione con un giornalista che può essere fraintesa o meno. Questa è la linea ufficiale e al momento documenta una chiara rottura“, ha spiegato Zampolli a Repubblica.

La rottura di Trump: ecco il motivo

Secondo Zampolli il motivo che ha portato alla rottura è “molto chiaro”. “Il presidente si aspettava l’aiuto dell’Italia durante le operazioni in Iran, ma non lo ha ricevuto – spiega – ha fatto molto per il Paese e aveva dato una chiara investitura politica alla premier Meloni, su varie questioni, senza poi ricevere sostegno su una iniziativa di grande importanza”. Zampolli ha aggiunto di pensare “fino a ieri” che “si potesse risolvere la questione con qualche gesto, ad esempio se il ministro degli Esteri Tajani fosse venuto a Miami per il forum previsto sull’economia e avesse avuto una conversazione con il segretario di Stato Rubio”. Oppure “si poteva anche pensare di invitare la premier sul campo da golf con il presidente, per favorire un chiarimento più informale. Ora la situazione è cambiata“. Zampolli infine dà un “suggerimento” alla presidente del Consiglio, ovvero quello di “guardare agli altri leader con cui il rapporto non si è incrinato, come ad esempio il presidente rumeno con cui ho lavorato io stesso, per capire come agire allo scopo di risalire da questa situazione difficile”.