Meloni-Trump, il nuovo scontro sui media internazionali

Il nuovo botta e risposta fra il presidente Usa Donald Trump e la premier Giorgia Meloni viene ripreso dai più importanti media a livello internazionale, a partire da quelli americani.

La Cnn fa notare come il tycoon – che ha accusato Meloni di voler “tornare a essere amica” per far risalire la sua popolarità – abbia “rincarato la dose” nella sua disputa con la presidente del Consiglio. Si tratta, prosegue la Cnn, di un altro passo nel “deterioramento dei rapporti” fra due leader “un tempo così vicini” e di una “ulteriore frattura” fra gli Stati Uniti e i loro alleati europei, “dopo i timidi segnali di riavvicinamento emersi al vertice del G7 in Francia”. La Cnn inoltre sottolinea come il nuovo post di Trump contro Meloni giunga dopo che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, “ha annunciato venerdì di aver annullato un viaggio previsto negli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto incontrare il Segretario di Stato Marco Rubio”.

La Nbc dal canto suo parla di “escalation” nella “guerra di parole” (l’espressione utilizzata dall’emittente è letteralmente “war of words”) fra i due leader. Una “faida” che “non mostra segni di attenuazione”.

La Bbc invece parte dalla risposta di Giorgia Meloni, in cui invita Trump a “concentrarsi sulla propria popolarità”, mentre la polemica “si intensifica”.

Sky News parla di “accuse reciproche” che i due leader si sono scambiati, mentre il quotidiano francese Le Monde sottolinea la frattura “insolitamente personale” che si è aperta fra Trump “e una delle leader di destra più in vista d’Europa”, che aveva “cercato di presentarsi come un ponte” tra Washington e il vecchio continente dopo il ritorno alla Casa Bianca del tycoon.