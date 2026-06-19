Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 19 giugno 2026

Ultima ora

Meloni risponde a Trump: "Allibita, io e l'Italia non imploriamo mai"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita”. Giorgia Meloni su Instagram replica alle parole del presidente Usa rilasciate in esclusiva a “L’aria che tira” su La7. “Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente”, ha continuato la premier che poi ha concluso il suo videomessaggio: “Però una cosa se la deve ricordare: Io e l’Italia non imploriamo mai”