Meloni risponde a Trump: "Allibita, io e l'Italia non imploriamo mai"

“Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita”. Giorgia Meloni su Instagram replica alle parole del presidente Usa rilasciate in esclusiva a “L’aria che tira” su La7. “Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente”, ha continuato la premier che poi ha concluso il suo videomessaggio: “Però una cosa se la deve ricordare: Io e l’Italia non imploriamo mai”