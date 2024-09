Il titolare delle Imprese Adolfo Urso: "C'è fiducia, è un ottimo ministro"

Massima cautela da parte dei ministri di Fratelli d’Italia sulla vicenda Sangiuliano – Boccia. I membri dell’esecutivo Adolfo Urso, Carlo Nordio e Guido Crosetto, hanno preferito non commentare il caso che sta investendo il ministro della Cultura. Solo il titolare del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Urso, entrando alla Camera in occasione del vertice di Fratelli d’Italia, si è sbilanciato un po’ di più assicurando di avere la massima fiducia in Sangiuliano: “Assolutamente sì. È un ottimo ministro e lavoriamo benissimo insieme”.

Il Guardasigilli, invece, fuori dagli studi romani di Skytg24, ha preferito non rispondere: “Sono appena uscito da un’intervista sui problemi generali della giustizia, che sono molti. Su questo, invece, non ho proprio nulla da dire”. “Non mi occupo di gossip”, chiude invece del ministro della Difesa Guido Crosetto.

