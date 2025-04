Il leader sindacale: "Noi posizione chiara da subito"

(LaPresse) – “La manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo del 5 aprile? Noi naturalmente siamo rispettosi di tutti quelli che scendono in piazza a difendono le proprie idee. Come è noto noi come Cgil abbiamo preso una posizione da subito e abbiamo avuto modo con il sindacato europeo di incontrare von der Leyen per esprimerle la nostra contrarietà al piano di riarmo” così il segretario generale Cgil Maurizio Landini rispondendo ai cronisti a margine della fiaccolata per Gaza in Campidoglio a Roma. “Il riarmo non è la via per costruire la pace. Il riarmo porta progressivamente all’utilizzo delle armi stesse” aggiunge il sindacalista.

