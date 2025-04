Presentata l'iniziativa in piazza Montecitorio

(LaPresse) – Un’app per cellulare e tablet che riconosce i prodotti statunitensi. Alleanza Verdi e Sinistra prova a giocare d’anticipo sull’annuncio dei nuovi dazi da parte del presidente Usa Donald Trump su a alcuni prodotti europei e non solo. Un modo per invitare i cittadini a boicottare i prodotti d’oltreoceano in risposta alle sanzioni. AVS ha presentato l’iniziativa in Piazza Montecitorio per bocca dei leader Angelo Bonelli (Europa Verde) e Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana). Come spiega Bonelli: “Con la fotocamera l’app individua dal codice a barre del prodotto dove è stata prodotta quella merce. Se è made in Usa, made in Italy o made in Europe. Uno strumento che mettiamo a disposizione dei cittadini per decidere cosa comprare in un momento in cui Trump ha deciso un’aggressione economica al nostro Paese. Dice che oggi sarà il giorno della liberazione e noi ci chiediamo se si vogliono liberare dal tortellino, dal parmigiano reggiano o dal vino”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata