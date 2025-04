La premier alla cerimonia di consegna del premio ‘Maestro dell'Arte della cucina italiana’

“Quello statunitense chiaramente per noi è un mercato fondamentale, è evidente che l’introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani, penso personalmente che sarebbe anche un’ingiustizia per molti americani perché limiterebbe la possibilità di acquistare e consumare le nostre eccellenze solo a chi ha la possibilità economica di spendere di più”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di consegna del premio ‘Maestro dell’Arte della cucina italiana’ che si è svolta nel cortile d’onore di Palazzo Chigi. “Per quello che riguarda la politica – ha ricordato la premier – il nostro compito non può che essere quello di sostenervi, di valorizzarvi come stiamo facendo per i nostri prodotti agroalimentari che sono anch’essi un bene da difendere perché raccontano la millenaria vocazione produttiva dell’Italia, rappresentano uno dei principali asset strategici dell’economia italiana”. “Le decine di migliaia di imprese del settore generano occupazione, benessere, ricchezza, un settore se consideriamo la filiera indotto che vale mediamente più di 600 miliardi di euro e che è in continua crescita anche sui mercati internazionali – ha ricordato la premier –. I prodotti agroalimentari italiani sono richiesti in tutto il mondo, a partire ovviamente dall’Europa, mentre bisogna ricordare che gli Stati Uniti sono il secondo mercato di destinazione, con un export che è salito nel 2024 del 17%”. Lavorare per evitare una guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa “non esclude, se necessario, di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni”, ha aggiunto Meloni.

