Milano, 3 apr. (LaPresse) – “Non c’è nessun vincitore in una guerra commerciale e il protezionismo non porta da nessuna parte”. Lo ha detto un portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, reagendo al piano di dazi Usa annunciato ieri sera da Donald Trump, che include tariffe del 34% per la Cina. Pechino ha anche esortato gli Stati Uniti “a correggere immediatamente i propri errori e a risolvere le differenze commerciali con altri Paesi, inclusa la Cina, in modo equo, rispettoso e reciprocamente vantaggioso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata