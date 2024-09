Diffusi anche i biglietti aerei ricevuti dal ministero. La donna al centro della polemica ha taggato direttamente la premier Meloni

Maria Rosaria Boccia ha pubblicato nella notte nuove stories Instagram sulla questione della nomina a consigliere del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano per i grandi eventi. Boccia ha diffuso il testo di una mail arrivata dal Gabinetto della Cultura il 10 luglio in cui si legge: “Gentilissima dottoressa, dando seguito a quanto anticipato per le vie brevi poco fa, le allego i contatti miei e del mio collega per qualsiasi esigenza legata alla sua nomina quale Consigliere del ministro ‘per i grandi eventi'”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Rosaria Boccia (@mariarosariabocciaofficial)

Oltre alla mail, Boccia ha pubblicato (taggando direttamente la premier Giorgia Meloni che ieri aveva accusato di essere una bugiarda) l’audio della telefonata avuta con lo stesso funzionario qualche minuto prima a riprova che la donna era solita registrare le conversazioni private, anche all’insaputa dell’interlocutore. In una storia successiva la 42enne pubblica un’altra mail datata 15 luglio dall’oggetto ‘voli Sangiuliano/Boccia‘ in cui compaiono le carte di imbarco come allegati. Da ultimo Boccia rivela una mail del 4 luglio il cui oggetto è ‘Timing 23 luglio-Pompei‘, commentando che si trattava della cerimonia di consegna delle chiavi della città di Pompei al ministro Sangiuliano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata